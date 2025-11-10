&TEAM・YUMA、韓国バラエティー初ソロ出演 『覆面歌王』で唯一無二の歌声に反響
10月28日に韓国デビューした9人組グローバルグループ・&TEAMのYUMAが、9日に放送されたMBC『覆面歌王』に出演した。
【番組カット】JOの公約も実現！3冠の快挙を達成した&TEAM
『覆面歌王』は、年齢、身分、職種を隠し覆面をかぶったスターたちが声だけで実力をみせる音楽バラエティー番組。YUMAは、覆面をかぶり、ニックネームで登場し、第一ラウンドでパク・ジユンの「幻想」を選曲し、デュエットを披露すると、唯一無二なボーカルで会場中の視線を集めた。ソロステージでは、FTISLAND「Wind」を流ちょうな韓国語で熱唱し、繊細ながらも爽やかで透き通った音色で視聴者を虜にした。
番組のパネリストたちは、覆面をかぶった姿かさまざまな推理を繰り広げていたが、YUMAの姿が露わになった瞬間、パネリストたちや会場中が大きな驚きの声で包まれた。また、ダンスの実力の披露をリクエストされると、持ち前の表現力でパワフルなダンスを披露し、オールラウンダーとしての実力をみせつけ会場を沸かせた。
YUMAは「1人で韓国のバラエティー番組に出演させていただいたのは初めてのことだったので緊張していました。自分の魅力を少しでもお見せできてうれしい」と安堵しながら感想を伝えた。続いて、韓国語について言及されると「韓国出身メンバーのEJくんと一緒に練習しました」と秘けつを明かした。また、「幼いころ、BTS先輩たちの完璧なステージを見て大きな影響を受け、アーティストの夢を持つようになった」と現在の活動の原点を明らかにした。
&TEAMは、10月28日にリリースした韓国1stミニアルバム『Back to Life』を引っ提げて、SBS M『THE SHOW』、MBC M『SHOW CHAMPION』、KBS 2TV『MUSIC BANK』で連続1位を獲得し、韓国の音楽番組3冠を達成した。
【番組カット】JOの公約も実現！3冠の快挙を達成した&TEAM
『覆面歌王』は、年齢、身分、職種を隠し覆面をかぶったスターたちが声だけで実力をみせる音楽バラエティー番組。YUMAは、覆面をかぶり、ニックネームで登場し、第一ラウンドでパク・ジユンの「幻想」を選曲し、デュエットを披露すると、唯一無二なボーカルで会場中の視線を集めた。ソロステージでは、FTISLAND「Wind」を流ちょうな韓国語で熱唱し、繊細ながらも爽やかで透き通った音色で視聴者を虜にした。
YUMAは「1人で韓国のバラエティー番組に出演させていただいたのは初めてのことだったので緊張していました。自分の魅力を少しでもお見せできてうれしい」と安堵しながら感想を伝えた。続いて、韓国語について言及されると「韓国出身メンバーのEJくんと一緒に練習しました」と秘けつを明かした。また、「幼いころ、BTS先輩たちの完璧なステージを見て大きな影響を受け、アーティストの夢を持つようになった」と現在の活動の原点を明らかにした。
&TEAMは、10月28日にリリースした韓国1stミニアルバム『Back to Life』を引っ提げて、SBS M『THE SHOW』、MBC M『SHOW CHAMPION』、KBS 2TV『MUSIC BANK』で連続1位を獲得し、韓国の音楽番組3冠を達成した。