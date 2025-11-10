阪神は10日、26年の監督、コーチ陣容を発表した。金村暁氏の退団で空いていた1軍投手コーチには今季2軍担当だった江草投手コーチが内部昇格。担当が未定だった桑原投手コーチは2軍投手コーチとなった。ファームでは平田2軍監督の留任も決まった。

【1軍】

監督 藤川球児

ヘッドコーチ 和田豊（1・2軍打撃巡回コーディネーターから配置転換）

総合コーチ 藤本敦士

投手チーフコーチ 安藤優也

投手コーチ 江草仁貴（ファーム投手コーチから配置転換）

打撃チーフコーチ 小谷野栄一

打撃コーチ 上本博紀

内野守備走塁コーチ 田中秀太

外野守備兼走塁チーフコーチ 筒井壮

バッテリーコーチ 日高剛（ファームバッテリーコーチから配置転換）

ブルペンコーチ 片山大樹（ブルペン捕手兼任からコーチ専任）

【2軍】

ファーム監督 平田勝男

投手チーフコーチ 久保田智之

投手コーチ 渡辺亮

投手コーチ 桑原謙太朗（野球振興室アカデミーコーチから異動）

打撃チーフコーチ 北川博敏

打撃コーチ 梵英心

バッテリーコーチ 野村克則（1軍バッテリーコーチから配置転換）

内野守備走塁コーチ 山崎憲晴

外野守備走塁コーチ 工藤隆人

野手コーチ 俊介