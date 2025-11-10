米ツアーの人気者、ミンウー・リーがLIVゴルフ行きを完全否定！「PGAでプレーできることがハッピー」
PGAツアー1勝、DPワールド（欧州）ツアー3勝のミンウー・リー（オーストラリア）には、かねて“LIVゴルフ移籍”のウワサが流れていた。
2022年のLIVゴルフ開始以来、秋は移籍情報が飛び交うシーズンとなっている。今年も最注目選手としてリーの名前が挙がっていた。多くの選手はウワサ止まりだが、2023年末にジョン・ラーム（スペイン）が電撃移籍を発表した例もあり、ここ数カ月は米ツアーの人気選手であるリーがLIVと本格的に交渉しているという憶測が広がっていた。しかしリーは、母国オーストラリアAP通信のインタビューで「LIVゴルフへの移籍はしない」と断言。「たくさんのウワサが流れていることは知っているけど、僕はPGAツアーでプレーを続ける。PGAツアーでプレーできることがとてもハッピー。来年をとても楽しみにしている」と話した。リーは海外女子メジャー通算3勝を誇るミンジー・リー（オーストラリア）の弟で、“シェフ”の愛称で親しまれている。SNSのフォロワー数も多い人気選手で、今年の「テキサス・チルドレン・ヒューストンオープン」で初優勝。名実ともに米ツアートップ選手のひとりとなった。11月2日時点の世界ランキングは46位。12月末まで50位内をキープできれば、来季の「マスターズ」出場権を得る。「今の目標はマスターズ出場。なんとしても50位内を守りたい」と話した。（文・武川玲子＝米国在住）
