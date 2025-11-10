6番アイアンが怪しい人に最適!? テーラーメイド『P Series』のコンボセット、11月14日デビュー
テーラーメイドから、新サービス開始のアナウンス。「カスタムクラブサービスに新たに『P Series』アイアンの３つのコンボセッティングを追加。『P Series』アイアンのモデル違いを組み合わせることで、飛距離性能・寛容性・打感・操作性など、それぞれのモデルにおける番手毎の性能を最適化。全番手で攻められる自分にあったコンボセッティングを可能にします」と、同社広報。
【画像】シリーズ中最もやさしくて、ロフトが立っている『P790』
コンボセットの内容は下記の通りで、基本的にロフトはそれぞれの標準ロフトを採用。ライ角のみ±3度に対応するとし、シャフトとグリップは従来のカスタムアイアンのオプションと同様に対応可能だと言う。同社マスターフィッターの金村宰弘氏は「7番を基準にフィッティングをしている」と言い、手持ちの6番が怪しくなってきた人は検討したい。 「アイアンをフィッティングする上で最も注視しているのは、ボール初速とバックスピン量です。まずは 7番アイアンを基準に打っていただき、その時に出た数値が適正範囲内に収まっているかを確認します。そこで適正範囲内ながらも、もう少し初速が出れば球の高さも安定し球質も良くなる。結果としてミスも減り飛距離にも繋がるような場合、7番から上の番手を1つやさしい『P Series』アイアンにすることをお薦めすることもあります。アイアンの上の番手に苦手意識がある方は、是非一度アイアンのフィッティングを受けていただき、コンボセッティングという選択肢も考えられることを実感してみてください」（金村氏） 【コンボセット内容】?『P790＋P770』（6I：26.5度、7I：33度）?P790（4I〜6I）?P770（7I〜PW）の7本セット?P790（5I,6I）?P770（7I〜PW）の6本セット ?『P770+P7CB』（6I：29度、7I：33度）?P770（4I〜6I）?P7CB（7I〜PW）の7本セット?P770（5I,6I）?P7CB（7I〜PW）の6本セット ?『P7CB+P7MB』（6I：29度、7I：34度）?P7CB（4I〜6I）?P7MB（7I〜PW）の7本セット?P7CB（5I,6I）?P7MB（7I〜PW）の6本セット
