菅沼菜々が「前髪の調子がいい順」に3枚の自撮り写真を公開 「めっちゃ可愛い」と大反響
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。「いいライトあって撮った」と記すと、米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」の開催中に自撮りした3枚の写真を公開した。
【写真】「さすが前髪命系女子！」菅沼菜々が写真の掲載順を決めたのは……【本人のInstagramより】
ちなみに3枚の写真の掲載順は「前髪の調子がいい順」とのこと。そして「前髪とスコアは比例しません」との断り書きも添えていた。投稿を見たファンからは「可愛い！」との声が殺到。そして「さすが前髪命系女子！」「どの前髪も完璧」「こんな投稿観れるなんてサプライズ！！」などのコメントも数多く寄せられていた。「TOTOジャパンクラシック」では予選を通過し、3日目を終えて21位タイまで順位を上げてきたが、最終日は荒天のため3日間の短縮競技となってしまった。シーズン終盤戦は苦戦が続いているが、国内女子ツアーも残すところ3試合。年間2勝目を期待して、ファンは熱い声援を送っている。
