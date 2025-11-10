◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

卓球の国際大会で早田ひな選手、松島輝空選手が優勝。トロフィー授与式で行われた2人のやりとりの裏側が明かされました。

早田選手は決勝で張本美和選手と対戦。フルゲームの末4-3で勝利しました。松島選手はドイツのチウ ダウ選手に4-1で勝利しました。早田選手、松島選手共に今大会初優勝。トロフィーを掲げた二人は早田選手の撮影で自撮りを行います。その際に松島選手は人気漫画「呪術廻戦」の領域展開のポーズを行い写真に収まりました。

10日の早田選手のInstagramでその様子が投稿され「領域展開して〜って言ったらしてくれた」と早田選手からのお願いだったことを明かしました。その次の投稿には「私もやりたくてご一緒させていただきました笑」と目線をトロフィーで隠した早田選手と松島選手がそろって領域展開を行っていました。

▽試合結果

早田ひな 4-3 張本美和

11-4/11-8/4-11/6-11/11-6/9-11/11-9

松島輝空 4-1 チウ ダウ11-8/15-13/11-13/18-16/11-9