お笑い芸人のひょうろくが８日、さらば青春の光のＹｏｕＴｕｂｅに出演。今年の「新語・流行語大賞」のノミネート３０語に「ひょうろく」が選ばれたことから、さらばの森田哲矢から、無理難題を言われ困惑する一コマがあった。

「水曜日のダウンタウン」で火がつき、ついに大河ドラマにまで出演することになった「ひょうろく」。森田はひょうろくを呼び出し「ジンクス、もう分かるよね？」と確認。きょとんとするひょうろくに、過去の芸人の大賞受賞者は「一発屋というか、消えちゃうというか…みたいな感じになるじゃないですか」と、数多くの流行語芸人は消えてしまっているというジンクスを指摘した。

そして「大賞、とっちゃうよね？」と有力候補だと言うと、ひょうろくは「さすがに大丈夫です」というも、「断トツじゃない？」などとあおり、「取っちゃったら消えちゃう」「そういうことなんです、俺が危惧しているのは」とひょうろくが大賞を取ったら、せっかく売れてきたにも関わらず、消えてしまう…と危惧。そして「…ということで、辞退しよか」と促した。

驚くひょうろくは「ええ？」とびっくり。森田は「芸能生活、終わんねんぞ？どう考えても（大賞）取っちゃうよね？」「なので、辞退動画を撮ろう」などと言い出し、ひょうろくは「一生に一度なのに」と抵抗。森田は「勝手に決められて勝手に芸能生活終わらされる可能性がある」などとそそのかすも、ひょうろくは「それでもよくないですか？」と必死に抵抗していた。

結果、そこからはひょうろくが辞退→代わりに東ブクロを推薦→東ブクロも辞退→ひょうろくを推薦…というグダグダ展開となり、森田も「取りあえず回避はしたし…バズるでしょう」と皆で大笑いしていた。