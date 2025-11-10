酒類各社が、過度な飲酒を控え、節度を守って楽しむ「適正飲酒」の呼びかけを強化している。

アルコールによる健康リスクが指摘されるなか、飲酒にまつわるトラブルから来る悪いイメージを払拭（ふっしょく）しつつ、お酒に親しみを持ってもらおうという狙いもある。（升田祥太朗）

社員セミナー、負担少ない飲み方指南

サントリーは、今年から企業や自治体向けに、適正飲酒の啓発セミナーを本格的に始めた。コロナ禍以降、飲み会の経験が少ない新入社員の研修などで好評といい、９月末までの受講者数は約３万５０００人と年間目標３万人を前倒しで達成した。

クボタ阪神事務所（兵庫県尼崎市）で８月下旬に開かれたセミナーでは、サントリーの担当者が「週２日は休肝日をつくる」「『やわらぎ水』も一緒に飲む」などと、体への負担が少ない飲み方を指南した。

参加したクボタの男性社員（２８）は「お酒は食事もしながら飲むのが大切だと知った。さっそく実践したい」と語った。

クボタ阪神総務部の女性（２４）は「社会人になってお酒について学べる機会は少ない。健康経営にもつながる」と話した。

「酒を手掛ける会社として責任」

酒類大手では、ほかにキリンホールディングスが昨年４月、法人・団体向けの適正飲酒セミナーを新たに設けた。サッポロビールも、食事をしながら実践的に適正飲酒について学べるセミナーを開いている。

各社がこうした取り組みを強化する背景には、健康へのリスクはもちろん、飲酒に対して厳しい目が注がれていることがある。

世界保健機関（ＷＨＯ）は２０２２年、人の健康などに悪影響を及ぼすアルコールの有害な使用を３０年に１０年比で２割削減する計画を掲げた。キリンビールが昨年に実施した消費者意識調査では「お酒は嫌い、酔った人に近づきたくない」とする回答が全体の２割を占めた。適正飲酒の呼びかけは「酒を手がける会社として責任を果たす必要がある」（ビール大手）との側面がある。

若年層を中心に酒離れが進んでいるとされ、酒を飲むこと自体のイメージが低下すれば、この傾向にさらに拍車がかかる可能性もある。目先の販売よりも健康に配慮して長く酒を楽しんでもらうことで、市場を広げていく狙いがありそうだ。

度数抑えた商品強化

適正飲酒の取り組みが進むにつれ、品ぞろえは変化しつつある。かつてはアルコール度数の高い「ストロング系」と呼ばれる缶チューハイが人気だったが、各社は近年、度数を抑えた商品を強化している。

アルコールと健康の関係などに詳しい筑波大の吉本尚准教授は「適正飲酒を進める上で、ノンアルコールや低アルコール飲料は有効と言える」と指摘する。アサヒグループホールディングスは３０年までに、販売する主要な酒類商品の２割以上をノンアルや低アル飲料にする。キリンビールも、ノンアル・低アル商品の販売構成比を増やす目標を掲げている。