ジャーナリストの鈴木哲夫氏が10日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を追及し、今年1月に亡くなった元県議の竹内英明氏（当時50）の名誉を傷つけたとして、名誉毀損（きそん）の疑いで政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）が兵庫県警に逮捕された件を受け、政権への影響について言及した。

NHKから国民を守る党と自民党は、参院会派自民党・無所属の会を結成しているが、鈴木氏は「イヤな言い方だけど単に数合わせ。自民党に影響はないけど、政治の舞台で“SNSと政治”というのが出た。国会として、SNSと政治を取り組まなきゃいけない。高市（早苗）さんは会派うんぬんじゃなく、大仕事が来るんじゃないか」との考えを述べた。

弁護士の紀藤正樹氏も「2馬力選挙とか当選を目的としない選挙に出るとか、基本的に公職選挙法が予定していない問題。真剣に議論しないといけない時期に入っているときに、NHK党所属の議員が参加していることについて、国民がどういうふうに思っているかは当然議論になる」と指摘していた。