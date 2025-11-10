■これまでのあらすじ

母に結婚・海外移住を反対され、心を痛める凜。そんな中、弟の金銭トラブルが発覚する。投資に失敗し追い詰められた弟は、かつて抱いた姉への劣等感を胸に抱えながら社長令嬢に惹かれ、交際を始める。だが、同棲の話題で「お父さんのマンションに住めるの!?」と口にした一言が彼女の怒りを買い、空気は一変。当然家賃は払うつもりだと必死に取り繕う弟だったが、彼女の提案した22万円の家賃に思わず言葉を失う。



■FXってそんなに簡単に儲かるの…？

■初トレードで利確!? 才能あるのかも…！22万円の家賃…それは普通のサラリーマンが払える額ではない。頭を抱える弟の耳に飛び込んできたのは、「FXで儲けた」という同僚の話。もともと賭け事が好きで抵抗のない弟は、半信半疑ながらも試しに挑戦してみることに。すると、まさかの初トレードでいきなり利確！これまでの賭け事はどれも失敗続きで借金を抱える結果に終わってきました。それでも弟は思ってしまうのでした――「これなら家賃くらい余裕で稼げる」「俺にはトレードの才能があるのかも」と。偶然の成功が、弟の中に危うい自信を芽生えさせていくのでした――。(福々ちえ)