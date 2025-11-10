ワーママの美咲は認定こども園に娘の優奈を預けている。こども園では優奈と友達の拓海くんの母で、専業主婦の彩花と仲良くなったものの、あるときから彩花はワーママの美咲に対して嫌味を言うようになり…■ワーママの子どもはかわいそう？美咲は出勤前に娘を送り届け、夕方、仕事を終えてから迎えに行くという慌ただしい日々。余裕なんてありません。そんなある日、優奈の一番の友達・拓海くんの母で、専業主婦の彩花さんに声を掛けられました。

彩花さんの最初の印象は、柔らかくて話しやすい人。でも最近、彼女の言葉にひっかかることが増えてきたのです。この日も…彩花さんにそう言われて心が痛い美咲。さらに「私は毎日お迎えに行けるから、先生ともいろいろ話せて安心なの。やっぱり、子どもは“そばにいる時間”が大事よね」と彩花さん。私が娘のためにしていることは、間違っているのだろうか？ とさえ美咲は思いました。そしてもう仕事に行かなくてはいけない時間に。美咲は逃げ出すようにその場を去りました。■専業ママからズルいと言われ…数日後。延長するとそれだけお金がかかることがわかったという彩花さんに、「うちは毎日だから…月の負担額もそれなりに…」と答える美咲。すると「でも、働いてる人は、こんなに長く預かってもらえても、ある程度割引されているのでしょう？ ある意味羨ましいかも」と彩花さん。“安く預けられるから得してる”…美咲にはそう聞こえました。やがて秋の親子イベントを前に、保護者当番の割り振りが貼り出され、美咲は午後の片付けの当番に割り当てられていました。そこへ彩花さんがやってきて「あら、午後の当番、また美咲さんなの？ いいなあ。働いてるってだけでいつも融通がきいて。正直、ずるいって思っちゃうのよね」とまた嫌味な発言を。怒りが込み上げてきた美咲は「私、毎日ギリギリまで働いて、そのあとでお迎えして、夕飯作って…全部やってるんです。“ズルい”って言われるのは、違うと思います」と思わず反論。すると「私たちだって、家にいる分、全部やってるんです。働いてる人ができない園のことも。そういう母親の負担って、働いてる人には見えてない気がして。モヤモヤするのよ」と彩花さん。美咲は思わず…それからというもの、彩花さんは私と目が合うと、目線を逸らし、専業ママの輪の中へ入っていくようになりました。ワーママと専業ママの間にまるで境界線が引かれているよう。それは子どもたちにも影響していき…帰宅した優奈は元気がなく、「ママはおしごとばっかりで、ちゃんとしてないんだって…」と肩を震わせました。娘にそう思わせてしまったことが申し訳なくて仕方ない美咲。ワーママも専業ママもどちらが悪いというわけではないはずなのに…。お互い歩み寄れる日はくるのでしょうか？こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年9月9日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の反応は？読者からは専業ママの彩花に対する批判的な声が目立ちました。

・子どもと過ごす時間が少ないとかわいそうという発想がかわいそうに感じてしまう。



・余計なお世話。女に生まれたら仕事も夢も諦めなくてはならないのか？



・専業主婦の浅知恵。



・通ってるのがこども園だから、ワーママ、専業主婦両方が役所に許可を得て通ってるんだから、園側もワーママに配慮はするよね。仕事を休むのを強要はできないから、午後の仕事に回す…これでも半休なり、早上がりなり、調整は必要だけど。ワーママへの配慮が嫌なら、彩乃は幼稚園に行くべき。延長保育もあるし、ほぼ専業主婦だろうから、同じ立場の人ばかりだから、待遇に差はないんじゃないかな？ こども園なんだから、ワーママもいることは分かってて通わせてるんじゃないの？ 待遇というか、預ける目的が違うことを理解しよう！ 彩乃の行動は自分もしくは、自分の家庭の不満を八つ当たりしてるようにしか見えない。



・物事全般に言えることだが「自分がしていない負担は、元から何もない」って考えの人がこういうトラブルを起こす。いわゆる共感性の欠如だな。



・彩乃はスキルだけでなく、人としてデキないから、嫌味を言ってるんだね。



・彩乃が諸悪の根源。



・ワーママは時間をやり繰りして活動している。イヤミばかりの専業主婦は視野が狭い。



・人それなりの理由はあるけど、ワーママに対して嫉妬したり、嫌味は良くないよ。



・子ども園は保育園機能があるはず。経営難の幼稚園が申請することが多い。やっぱり幼稚園はイジメが多い。保育園のほうが教育的に良いと思う。

一方、それぞれの言い分に理解を示す声も。

・まあこれ難しい問題だよね。ズルいと言われてもどうしろとというのも解るし、働いてるから忙しいんです、と言われてもお宅の収入のために他人の負担が増えるのは違うと思うのも解る。



・どっちにも言い分はあるもんね。働いて時間に余裕が全然ないワーママ。けど時間に余裕がないからこそ、行事の準備や当番には配慮して貰えて金銭的にも行政から支援が貰える。専業ママは時間を作ろうと思えば作れる程度の余裕はあるけど、金銭的負担はワーママよりあるし、行事の準備なんかはワーママより多めに役割を振られる。結局は相容れないから「ここは子どものための場所です」って正論の論点逸らしで園は対応するしかない。まぁ相容れない立場の相手にわざわざズルいとか、揉め事になる言動をした専業ママが幼いように思える。本音言ったら喧嘩にしかならない立場の人間と揉めて何の得になるのかもわからんかったのかな。



・どっちが正しいというような話ではないんとちゃう？



・結局はどこかで感じてる自分の不満を別のことに変換して他人にぶつけてるだけ。情報量が少なすぎてわからないけど、お互いに本質は働いてる、働いてないじゃない気がする。

彩花の発言は一方的すぎる気がしますが、立場によって考えが異なるというのは、確かに難しい問題ですね。みなさんはどう思いますか？(田辺香)