芝浦電子、7-9月期(2Q)経常は23％増益

芝浦電子 <6957> [東証Ｓ] が11月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.2％減の25.9億円となり、通期計画の60億円に対する進捗率は43.2％となり、5年平均の45.2％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比22.7％増の34億円に伸びる計算になる。



同時に、従来未定としていた上期配当を見送るとした。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比23.5％増の14.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の16.1％→16.8％に上昇した。



株探ニュース

