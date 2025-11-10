愛情か、支配か？ 子どもの成長と共に限界を迎える″過保護″の行方
「うちの子、言うことを聞かなくて困る…」と悩む母親は多いですが、もしその「お世話」が子どもの人生を縛り付けている可能性はないでしょうか？
主人公の千佳は、優秀で礼儀正しい甥の瑛介と、完璧主義な義姉を傍から見ていますが、次第に義姉の過度な干渉や束縛に違和感を覚え始めます。義姉の「完璧な教育」は息苦しい束縛なのではー…？
中学生の甥の瑛介はバスケ部で活躍しつつ、成績もオール５で優等生で…
どうやったらこんないい子が育つんだろうと思っていた千秋ですがー。
ある日、お義姉さんが入院することになり瑛介くんを預かることになります。
瑛介に寝癖を直してほしいと言われて、戸惑う千秋。夫も過保護すぎないか…？と気がつきます。
そして、千秋は瑛介にグローブを買ってあげたのに、義姉にお礼を言われるどころか「勝手なことをしないで！」と電話で怒りをぶつけられ戸惑います。
物語が進むにつれて、素直で優秀な甥・瑛介と義姉の依存的で支配的な関係性が浮き彫りになっていき…全17話で描かれる子育てにおける「適切な距離感」について深く考えさせられる作品です。
親子の関係がどう決着し、それぞれがどんな未来を選ぶのか――。
ぜひご一読ください！
＞＞【まんが】過保護すぎる義姉
(ウーマンエキサイト編集部)
