ドル円１５４．０５近辺、ユーロドル１．１５５５近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は154.05近辺、ユーロドルは1.1555近辺で推移している。ドル円は東京早朝の153.36付近を安値に154円付近へ一気に乗せた。米国政府機関の閉鎖リスクの後退見通しが背景だった。しかし、その後は持ち高調整を交えて153円台半ばまで押し戻される場面があった。売りは一時的にとどまり、ゴトウビの外貨需要などの観察で再び買いが優勢となっている。足元では高値を154.08付近に広げてきている。米政府機関閉鎖リスクの後退を安心材料として、円キャリー取引にとって好都合な状況となっているもよう。



ユーロドルはドル円とともにドル買いが優勢になっている。東京早朝には1.1575付近から1.1542付近まで下落した。しかし、動きは続かず1.15台半ば付近で売買が交錯している。円相場主導の展開となっており、ユーロ円は振幅を伴いながらも、177.15付近から178.09付近まで買われている。



USD/JPY 154.05 EUR/USD 1.1553 EUR/JPY 177.97

