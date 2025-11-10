【11月9日のB2結果まとめ】福島がクラブ史上最多11連勝…神戸も連勝で西地区首位キープ

11月9日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第7節の6カードが全国各地で開催された。

10連勝中で東地区首位の福島ファイヤーボンズは、同地区3位の福井ブローウィンズと対戦。1点リードで迎えた第3クォーター終盤に0－9のランを献上し逆転を許したが、最終クォーターにワイリー光希スカイの3ポイントなどがヒットし、最終スコア87－84で連勝した。これで福島は第2節から怒涛の11連勝。次節も同地区2位の信州ブレイブウォリアーズとの上位対決に臨む。

好調な神戸ストークスは、ヨーリ・チャイルズが第1クォーターから10得点と飛ばし、最終的に35得点19リバウンドとインサイドを支配。木村圭吾も15得点で続き、青森ワッツを74－64で下した。8連勝で通算戦績12勝1敗とし、西地区首位をキープしている。

GAME1でバンビシャス奈良に大敗を喫したライジングゼファー福岡は78－57でリベンジに成功。第1クォーターから自分たちのペースをつかむと、ジャスティン・バーレルを中心に得点を重ねていき、最後まで奈良を寄せ付けずに勝利を挙げた。

信州ブレイブウォリアーズに勝利した岩手ビッグブルズでは、今節より琉球ゴールデンキングスから期限付き移籍した平良宗龍が18分19秒の出場で3得点3リバウンド3アシストを挙げている。

11月9日に行われたB2リーグ戦第7節GAME2の試合結果一覧は以下の通り。

◆■11月9日のB2試合結果

鹿児島レブナイズ 82－84 山形ワイヴァンズ



福島ファイヤーボンズ 87－84 福井ブローウィンズ



岩手ビッグブルズ 70－65 信州ブレイブウォリアーズ



神戸ストークス 74－64 青森ワッツ



熊本ヴォルターズ 58－59 ベルテックス静岡



バンビシャス奈良 57－78 ライジングゼファー福岡

