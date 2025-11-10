歌手の工藤静香（55）が、自宅の庭でけがをしてしまったことを明かし、心配の声が寄せられている。

Instagramで、育てた果物を収穫する姿や様々な植物を紹介する様子など、庭での日常を発信している工藤。「すんごい豪邸」「お庭が豊かな果樹園ですね」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

2025年11月8日の投稿では「朝急いで庭をいじっていたら、、、、 ちょうどオデコの高さの直径7センチくらいのカシの木の枝があり、急いでて下しか見てなくて、ものすごい勢いで激突。漫画のような星が飛び、尻もち。オデコはもちろんだけど、なぜかアゴと歯が痛かった。私のオデコは帽子で守られたお陰か、本気の石頭かわかりませんが、少し切れて少し腫れた程度。ミニタンコブ。 あの衝撃でこのほんのかすり傷はかなりすごい丈夫！ライブグッズに救われた！」と庭での作業中に、けがをしてしまったことを明かした。

この投稿に「お庭ステキ。公園みたいですね！」「お庭の植物もっと見てみたい。けがにはくれぐれも気をつけてね」「1日も早く回復しますように…どうか傷痕が残りませんように」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）