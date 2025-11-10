富山の宇都直輝が個人記録ダブル達成…B1通算4000得点＆トップリーグ通算2500アシスト

11月9日、B1東地区の富山グラウジーズに所属する宇都直輝が、史上38人目となるB1個人通算4000得点と、9人目となるトップリーグ個人通算2500アシストを達成した。

4000得点まであと10得点に迫る宇都は、横浜国際プールで行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第9節の横浜ビー・コルセアーズ戦に先発出場。前半にフリースローを1本成功し、第3クォーター終了間際に速攻の形からレイアップを決め記録達成まで残り7得点として第4クォーターに突入した。すると、開始直後にバスケットカウントも含め立て続けに得点を重ね、試合時間残り8分32秒に相手のミスからボールを奪い、そのままレイアップを成功。これが節目のB1通算4000得点となった。

さらに、宇都はこの試合で3アシストを記録し、2016年のBリーグ開幕以前のキャリアを合算したトップリーグ通算アシスト数でも2500本の大台を突破した。

試合後、宇都は自身の公式Xにてこれらの記録について「for Toyama🫶🏻」と、クラブのポストを引用する形でコメント。

宇都は現在34歳、191センチのポイントガードで、今シーズンはここまで全15試合に出場。1試合平均10.5得点3.8アシストを記録している。

【動画】宇都が4000得点を達成したレイアップ！