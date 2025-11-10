ウェルス、上期経常が赤字拡大で着地・7-9月期は赤字転落

ウェルス・マネジメント <3772> [東証Ｓ] が11月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は19億円の赤字(前年同期は10.5億円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の54億円に急拡大する計算になる。



同時に、従来未定としていた上期配当を見送るとした。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は11.1億円の赤字(前年同期は4.2億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の20.3％→-34.3％に急悪化した。



