網屋、今期経常を29％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も15.73円に修正

網屋 <4258> [東証Ｇ] が11月10日大引け後(16:05)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の7.7億円→9.9億円(前期は5.4億円)に29.2％上方修正し、増益率が42.3％増→83.9％増に拡大し、従来の7期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.9億円→5.1億円(前年同期は2.6億円)に77.1％増額し、増益率が10.2％増→95.1％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、従来無配としていた期末一括配当は15.73円(前期は1→2の株式分割前で無配)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

粗利益率の低いネットワークインテグレーションの売上が減少し、一方で「ALog」並びに「Network All Cloud」等、サブスクモデルの高収益事業が好調に推移したことにより、売上計画は予定どおりながらも、営業利益率が想定を上回ったことにより、2025年７月30日に「業績予想の修正に関するお知らせ」（上方修正）を公表いたしました。その後、引き続きネットワークインテグレーションは低調に推移したものの、収益性の高いセキュリティサービスの販売が順調に伸長し、利益率が向上したため、2025年12月期の通期業績予想を再度、上方修正するものです。（注）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後、様々な要因によって予想と異なる結果となる可能性があります。



配当方針の変更に伴い、2025年12月期配当予想を１株あたり0円00銭から15円73銭に修正いたします。

