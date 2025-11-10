俳優の竹内涼真がInstagramを更新し、海辺の桟橋で過ごすオフショットを公開した。

キャプションには英語で「So grateful for my beloved friends.♡」と添え、友人たちと笑い合いながら歩くカットや、デニムジャケットにサングラスというラフな装いでカメラを提げた姿、潮風に髪を揺らすスナップなど、多彩な表情を見せている。

澄んだ空と海を背景にしたポートレートでは、サングラスを手に視線を外すカットや、広めの画角で佇む全身ショットも。リラックスしたムードの連続写真からは、仕事の合間に英気を養うひとときが伝わってくる。

竹内は現在『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で夏帆とW主演を務め、海老原勝男役として大ブレイクを果たしている。“昭和男”だった勝男が、自らを変えていく姿に多くの視聴者が魅了されている。勝男の“ダサカッコイイ”白ティー姿も話題となっている中、勝男からは想像できないスタイリッシュな“竹内涼真”を感じさせる写真となった。

（文＝リアルサウンド編集部）