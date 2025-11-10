蒸して、焼いて、温めて。毎日を支える4機能レンジ【山善】のオーブンレンジがAmazonに登場中‼
ヘルシーも、時短も、おいしさも。自動メニューで手軽に調理【山善】のオーブンレンジがAmazonに登場!
山善のオーブンレンジは、料理初心者から上級者まで幅広く対応する多機能レンジだ。
蒸気で食材に潤いを与えながら、余分な塩分や脂質をカットすることで、より美味しくヘルシーな食事を実現する。蒸し料理やケーキなど多彩な調理が可能なスチーム機能に加え、レンジ・オーブン・グリル・スチームの4機能を搭載し、毎日の食事づくりをサポートする。
19種類の自動メニューにより、誰でも簡単に調理ができ、仕上がり調整ボタンで好みに合わせた加減も可能。庫内はお弁当やトーストはもちろん、ピザまで入る広々サイズで、使いやすい縦開き扉を採用。フラットタイプの庫内は拭くだけでお手入れが完了する。
付属品として角皿1枚が付属し、届いたその日からすぐに活用できる。初心者でも、上級者でも、使いやすさと本格調理を両立できるアイテムだ。
