公益財団法人 日本野鳥の会は、野鳥観察に関する情報を掲載したパンフレット「超独断！バードウォッチングカレンダー」の無料配布を11月7日（金）に開始した。Webサイトからもしくは、郵便・FAXで申し込んだ全員にプレゼントするという。

日本各地で観察できる、季節の野鳥の見どころをまとめたパンフレット。日本野鳥の会スタッフが独断で選んだ見どころを一覧にしており、特定の場所や季節に見られる鳥や、数万羽の鳥が飛び交うダイナミックな風景などを紹介するという。

広げるとポスターのようになり、内面には1年間の野鳥の見どころがわかる「バードウォッチングカレンダー」を記載。外面にはバードウォッチングをする際のヒントや、あると便利な道具、おすすめイベントの情報を掲載している。

「超独断！バードウォッチングカレンダー」（広げたところ）

申し込み方法

Webサイト

https://www.wbsj.org/activity/spread-and-education/bw-calendar/

郵便・FAX

必要事項を記載の上、「日本野鳥の会 『超独断』係」まで送付する。

内容

・超独断！バードウォッチングカレンダー（内面）

・しっておきたいバードウォッチングのヒント／あると便利な道具／おすすめイベント（外面）