11月7日、芸能活動を休止していたタレントのフワちゃんが、活動再開することを発表した。女子プロレス団体「スターダム」へ入団することも明らかになったが、フワちゃんの“激変”ぶりが注目を集めているようだ。

2024年8月にお笑い芸人のやす子に対するSNSでの“不適切投稿”によって活動休止し、表舞台から姿を消していたフワちゃん。騒動から1年が経ち、プロレスラーに転身することが明かされたのだ。

「フワちゃんは2022年10月にプロレスデビューしており、休止期間中に海外のプロレス道場をめぐっていたことを7日のYouTubeチャンネルで明かしました。投稿した動画では、約2分半にわたって、各所に謝罪したこと、喉のポリープ手術を受けたことなど休止中のできごとをまとめ、12月29日に両国国技館のリングに立つことを告知したのです」（スポーツ紙記者）

久しぶりに表舞台に姿を見せたフワちゃんだが、Xでは

《めっちゃ肩幅広がってるよね》

《ワちゃん痩せた…ではなくて鍛えていたが正解だった》

《フワちゃん痩せたね。結構鍛えた感じ？》

など、その激変ぶりに驚く声が聞かれている。

「顔周りがすっきりし、肩や太ももががっしりした印象を受ける人もいたようです。フワちゃんは2022年10月のイベントで、一緒に登壇したなかやまきんに君から、『大腿四頭筋がすばらしい』と、絶賛されていました。当時、プロレスデビューした直後でトレーニングをしていたようですが、今回のフワちゃんの姿から、現在も身体を鍛えていると見る向きもあるようです」（芸能記者）

9日にYouTubeに投稿した動画では、フワちゃんが7日の後楽園ホールでおこなわれたイベントに登壇し、観客に挨拶する様子が映っていた。フワちゃんは「あれから1年半、時間をかけて自分自身を振り返り、私なりにたくさん考えてきました。改めなければならないところがたくさんあり、猛省しております」と、終始敬語で反省の弁を述べていた。ただ、騒動前から懸念されることもあるという。

「多くのバラエティ番組に出演していたフワちゃんですが、年長者に対してタメ口で話す、『おしっこ漏らしちゃった』など下品な発言が多い、さらには仕事先に遅刻するといった素行に疑問を持たれていました。やす子さんへの“暴言”が決定打となり、フワちゃんに対する厳しい批判が集まったのです。今回、“敬語キャラ”へシフトする気配が見られましたが、プロレスラーとして表舞台に立つ以上、彼女の素行面での危うさがどこまで改善されているか、気になるところです」（同前）

観客の心を“ホールド”する勇姿を見せられるか。