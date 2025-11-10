サンディスクは11月10日（月）、映画「楓」の撮影現場に自社製品を提供したと発表した。CFexpress Type Bカード、ポータブルSSDなどの提供で、プロのニーズに応えたという。

2025年12月19日（金）に公開予定の「楓」は、スピッツの名曲「楓」を原案に、「世界の中心で、愛をさけぶ」の行定勲氏が監督した作品。福士蒼汰と福原遥が主演を務めている。

撮影現場では「Extreme Pro CFexpress Type B カード」「Extreme PRO SDXC UHS-II カード」などの各種メモリーカードが使用された。また「Extreme PRO ポータブルSSD」「Extreme ポータブルSSD」といった各種SSDも活用された。

アスミック・エース株式会社のプロデューサー 井手陽子氏は「撮影現場では、毎日大量のデータを取り扱うことになりますが、各スタッフが日々データを整理・管理しなければいけません。その際、サンディスク製品はスタッフが撮影後に費やす作業時間を短縮することに役立ちました」とコメント。加えて、コンパクトなサイズや耐久性についても評価をした。