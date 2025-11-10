病院が苦手な猫さんは、恐怖のあまり、飼い主さんの服の中に逃げ込んだのだとか。服の中から顔だけ出して外の様子を伺う姿が可愛すぎると、動画は4.9万回以上も再生され、「絶対にヤダと、伝わってくる」「可愛い」とのコメントが集まっています。

病院が苦手な猫さん

TikTokアカウント「さびさびのちゃっこさん」さまに登場したちゃっこさんは、病院が苦手なのだとか。この日も、恐怖のあまり、飼い主さんの服の中に入って身を隠していたのだそう。

飼い主さんの背中におんぶされるような体勢のちゃっこさん。飼い主さんの服から顔だけ出して、周囲の様子を伺っていたのだそう。もしかすると、逃げられないということはわかっているのかもしれません。

どうにかしてこの場を切り抜けたい様子

どうにかしてこの場を切り抜けたいのか、じっと息をひそめていたのだとか。少しだけ顔を出している様子が見ている側はとても可愛らしいと思うのですが、本人はそれどころではないでしょう。

飼い主さんに優しく声をかけてもらっても、服の中から出てくることはなかったとのこと。助けを求めるような表情で、しょんぼりとしていたのだそうです。

おだやかなちゃっこさん

ちゃっこさんは飼い主さんに構ってもらっている間、されるがままのことが多いのだとか。穏やかな優しい性格であろうことが伝わってきます。

飼い主さんが毛布で体を巻いてあげると、そのまま眠ってしまうこともあるとのこと。まるで人間の赤ちゃんのような姿が可愛らしいです。

飼い主さんの服の中に隠れるちゃっこさんの姿は、TikTokで4.9万回以上も再生され、「病院行くと、良くありますよね！うちの子も服の中に逃げ込む子が二人ほどいます」「えええ、まさかの背中に隠れるとは可愛い」「絶対にヤダと、伝わってくる。注射がやなのかな」「可愛い。隠れちゃったのね」「暴れるんじゃなくて飼い主の中に隠れるの可愛い」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「さびさびのちゃっこさん」さまには、飼い主さんにたくさん甘えて過ごすちゃっこさんの姿がたくさん投稿されています。子猫時代の姿も見ることができますよ。

