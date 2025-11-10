ボートレース宮島のG3オールレディース「宮島プリンセスカップ」は10日、最終日の12Rで優勝戦が行われ、小野生奈（37＝福岡）が他艇にスキを与えず逃げ切って1着。8月30日の徳山ヴィーナスシリーズ第12戦以来となる今年3回目の優勝を飾った（通算26回目。宮島は6回目の優勝戦進出で初優勝）。2着に米丸乃絵、3着に地元・広島支部の実森美祐が入り3連単＜1＞＜6＞＜4＞は6770円（21番人気）の好配当となった。

レース直後のインタビューで小野は「スタートは本当にドッキリしました。みんないなかったので」と苦笑混じりでトップスタートだったコンマ06のスリットを振り返り「凄く一生懸命乗りました」と緊張の面持ちだったことを吐露したが、レース内容は完璧そのもの。

優勝賞金125万円などを獲得して年間獲得賞金が3200万円を超え、プレミアムG1クイーンズクライマックス（12月28〜31日、大村）出場圏内に浮上した小野は次走出場予定のまるがめ一般戦（16〜20日）を経て、25日から30日に地元・福岡が舞台のG2レディースチャレンジカップに登場する。