£Ô£ÍÅìµþ¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤ËÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¥ê¥Ù¥í¤ÎÇòÌî¹Òµ©¤¬ÆþÃÄ·èÄê¡ª¡¡
¡¡V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò ÅìÃÏ¶è¡Ë¤Î£Ô£ÍÅìµþ¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤Ï¡¢ÇòÌî¹Òµ©¡Ê22¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TMÅìµþ¤Ï10·î～11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢7¿Í¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤òÂ³¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢8¿ÍÌÜ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇòÌî¤Ï¡¢ÀµÃÒ¿¼Ã«¹â¹»½Ð¿È¤Ç¸½ºß¤ÏÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤Î4Ç¯À¸¡£¿ÈÄ¹182cm¤ÎÂç·¿¥ê¥Ù¥í¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö23¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡ÇòÌî¤ÏÆþÃÄ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅìµþTM¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÇòÌî¹Òµ©¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
