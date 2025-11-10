俳優の指出瑞貴さんが自身のインスタグラムを更新。友人と箱根方面へバイクツーリングに出かけたことを報告しました。



【写真を見る】【 指出瑞貴 】 愛車のバイクでツーリング 友人らと箱根へ 「この距離走ったのは久しぶりだったけど、どこどこ楽しかったーーー」





指出さんは「みらいちゃん」と呼ばれる友人と、お世話になっているスタッフとともに箱根方面へツーリングに行ったそうです。この日、指出さんはホンダの「レブル250」に乗り、友人もレンタルバイクで同じくレブル250を選んだとのことです。









投稿された写真には、ベージュのタンクが特徴的なレブル250に寄りかかる指出さんの姿や、山道を走行するシーンが収められています。白いライダースジャケットにベージュ系のパンツ、茶色のブーツというコーディネートも印象的です。







また、箱根神社では、鮮やかな朱色の鳥居の前で喜びを表現するジャンプショットも。一生懸命ジャンプしたものの「全然飛べてないネww」と自らのジャンプを茶化す一面も見せています。秋の紅葉が色づく風景も投稿されており、赤や黄色に染まった樹々の美しさも伝わってきます。







指出さんは、「Bull chan（レブル250）に乗ると、私が初めて買ったバイクなので、運転に慣れるまであちこち練習がてら乗ったなーとか、免許取得当時のドキドキ感や、不安があった頃の気持ちをよーく思い出します 笑」と当時を振り返っています。

また「大型免許を取った時に、手放そうか考えた時もあったけど、250にしかない楽しさや乗り心地が楽しくて、、 何より見た目も好き！かっこいいよね 今も相変わらず乗ってます」と語り、現在も愛用していることを明かしました。







指出さんは、「この距離走ったのは久しぶりだったけど、どこどこ楽しかったーーー」と満足げに綴っています。最後に「今スクーター含めて4台あるので、偏らないよう、満遍なく乗りたいと思います。。多分 笑」と締めくくり、バイク好きぶりをアピールしています。







この投稿に、「自然体な感じが良いですねぇ」「とてもすてきですね足がとても長く見えますね」「僕も最近免許取ってレブル250買って楽しんでます！最高ですよね」「カバン掛けたままだから、飛べなかったのではないかな？」などの声が寄せられています。



【 指出瑞貴さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

H 166



Skills

SUP（スタンドアップパドルボード）、ヨガ



Lisence

パーソナルトレーナー（日本コンディショニング協会）、大型免許/大型二種、普通自動二輪免許、普通自動車免許、特殊小型船舶免許



OCEANS WEBにて「みずきのMeet Bike♡」、ヤングマシンweb内サインハウスチャンネルにて「⼥優 指出瑞貴 の「バイク×⾳楽×コーヒーdiary」連載中。



【担当：芸能情報ステーション】