WBC世界スーパーウェルター級暫定タイトル戦

ボクシングのWBC世界スーパーウェルター級暫定タイトル戦が8日（日本時間9日）、米テキサス州フォートワースのディッキーズ・アリーナで行われ、王者バージル・オルティスJr.がエリクソン・ルビン（ともに米国）を2回TKOで下した。衝撃の決着が米ファンを騒然とさせている。

早期決着だった。2回、オルティスJr.がルビンをロープ際に追い込むと、右ストレートやアッパーを連発。強烈なパンチを浴びたルビンは、立ったまま意識を失うような状態となり、たまらずレフェリーがストップをかけ勝負は決着した。

世界で最も権威ある米専門誌「ザ・リング」公式Xが実際の動画を公開。米ファンからは「この男は怪物だ」「素晴らしいフィニッシュだ！」「何が起こったんだ？？」「えぐすぎるファイター」「立ちながら寝てやがる」「バージルは狂っている」「まさに見事なストップと言えるだろう。有能な審判だ」と驚きの声が上がった。

27歳のオルティスJr.は戦績24戦24勝（22KO）と無敗を継続。ルビンは27勝（19KO）3敗となった。



（THE ANSWER編集部）