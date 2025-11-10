南明奈、美脚際立つ衣装ショット公開「スタイル抜群」「大人っぽくて可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/11/10】タレントの南明奈が11月9日、自身のInstagramを更新。衣装でのオフショットを公開し、話題を集めている。
南は自身がレギュラー出演するTBS系情報バラエティ番組「プチブランチ」（毎週月〜木曜あさ9時55分〜 ※関東ローカル）での衣装ショットを公開。「写真3枚目のセットアップ買っちゃった」とつづり、衣装で使用した黒のシャツとパンツのセットアップを購入したことを報告している。他にも、合計4パターンの番組衣装でのオフショットを公開し、白のシャツにミニワンピースを合わせた可憐なコーディネートや、ニットにショートパンツとロングブーツを合わせた大人カジュアルなスタイルなどでスラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「美しい脚がまぶしい」「おしゃれすぎる」「大人っぽくて可愛いの最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
