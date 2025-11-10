芳根京子、ミニスカから美脚スラリ「珍しくて新鮮」「ギャップにやられる」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/10】女優の芳根京子が11月9日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニ丈スカート姿を公開した。
◆芳根京子、美脚輝くミニスカ姿公開
芳根は、ファッション誌『InRed』（宝島社）とハイブランド『PRADA』のアカウントを付けて、誌面カットと思われる写真を投稿。パステルブルーのブラウスとダークカラーのミニスカートを着用し、すらりとした美しい脚が輝く姿を披露した。
◆芳根京子の投稿に「珍しくて新鮮」と反響殺到
この投稿に、ファンからは「珍しくて新鮮」「セクシーでかっこいい」「ギャップにやられる」「何着ても似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
