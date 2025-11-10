今年は黒より、この色！【ROPÉ PICNIC】上品キレイめ♡「ネイビートップス」

知的で洗練された印象を与え、今季はトレンドカラーとしても注目される「ネイビー」は、黒より出番が増えそうな予感。そこで今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、上品 & キレイめに着こなせる「ネイビートップス」をピックアップしてお届け。ラメ糸を織り交ぜたフェザー素材で作られたカーディガンや、プレッピースタイルを楽しめるレイヤード風トップスなど、秋冬コーデの即戦力になりそうな注目のアイテムをご紹介します。

ラメが上品に煌めく主役級カーディガン

【ROPÉ PICNIC】「ラメフェザーカーディガン」\5,489（税込）

ふわふわのフェザー素材にキラキラ光るラメ糸を織り交ぜたカーディガンは、一点投入するだけでコーデが華やかな印象になってくれそう。クラシカルなムードを演出するダイヤ柄とアンティーク調のボタンはカラーバリエーションによって色が異なり、写真のネイビーではシルバーのラメ糸とボタンを使用。「柔らかな肌ざわりと軽快な着心地」（公式オンラインストアより）も魅力です。

フレアシルエットが上品！ オンオフ使えるトップス

【ROPÉ PICNIC】「エアリーカットジョーゼットトップス」\4,499（税込）

動くたびにひらひら揺れるフレアシルエットが上品な雰囲気を演出。重くなりがちな秋冬コーデに、エアリーな抜け感もプラスできそうな一着です。公式オンラインストアで「“きれい”も“着回し”も、妥協しない一枚」と紹介されているように、オンにもオフにも活躍しそう。背中側の首部分で控えめに輝くメタルプレートのモチーフもコーデのワンポイントに。

ジャケット並にキレイ見えしそうなカーディガン

【ROPÉ PICNIC】「ループ編みニットカーディガン」\7,491（税込）

もこもことしたブークレー調の素材を使用したニットカーディガン。しっかりとしたループ編みが美シルエットを演出し、ジャケット感覚で着られてキレイ見えしてくれそうなのが魅力です。腰にかかるくらいの着丈なので、デニムでカジュアルに、フレアスカートでフェミニンにとテイストを問わずスタイリングしやすいはず。

プレッピーを楽しめるレイヤード風トップス

【ROPÉ PICNIC】「フェイクレイヤードニットプルオーバー」\5,489（税込）

ケーブル編みのVネックニットと、リブ編みのポロニットをドッキングしたようなレイヤード風デザインが特徴の一着。トレンド健在のプレッピースタイルを楽しめるトップスは、おしゃれ迷子の強い味方になりそう。公式オンラインストアによると「綿100パーセントで気候に左右されない素材感」とのことで、ロングシーズン活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i