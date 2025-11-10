女優の川島なお美さんの夫でパティシエの鎧塚俊彦氏(60)が10日、自身のインスタグラムを更新。亡き妻の65歳の誕生日に心境をつづった。



【写真】真紅のバラと笑顔の鮮やかさー。これからも「川島なお美」を伝えていく

川島さんの写真に赤いバラを添えて「本日は女房の65歳の誕生日」と投稿。「女房はずるい。ずっと一緒にいると喧嘩をする事もあるし、嫌な面が見える事も当然ある。しかし先旅立たれてしまうと、そう言った面は消え去り、良い部分の想い出だけが残されていく。これはやっぱりずるい」と、今も思う妻を愛を込めて「ずるい」と表現。



続けて、「ずるさ、人としての可愛いさ、女優としての生き様などを全て含めて『川島なお美』を伝えて、偶には皆様に思い出して頂く為にも、残されたおいらはもう少し長く生きなきゃあです」と記した。



鎧塚氏は2009年2月に川島さんと結婚。川島さんは2015年9月、胆管がんにより54歳で死去した。鎧塚氏は毎年、川島さんの命日や誕生日にバラの花を添えて亡き妻をしのんでいる。



この投稿には「65歳になられたなお美さんきっと可愛い」「いい思い出があるって嬉しいことですね 奥様も喜んでいらっしゃると思います」「トシさん…奥様の分までお元気でご活躍ください」「その心意気が尊いです」といった声が寄せられている。



