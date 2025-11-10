伝説的パフォーマンスが再び！ ライブ映画『ローリング・ストーンズ・アット・ザ・マックス』2日間限定でIMAX公開決定
映画『ローリング・ストーンズ・アット・ザ・マックス』が、12月10・11日の2日間限定で、全国IMAX（R）劇場にて公開されることが決定。予告、ビジュアル、場面写真が到着した。
【動画】ライブの感動を最高の没入感で再び！ 映画『ローリング・ストーンズ・アット・ザ・マックス』予告編
1991年に初公開された『ローリング・ストーンズ・アット・ザ・マックス』は、ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、チャーリー・ワッツ、ロニー・ウッド、ビル・ワイマンが出演するライブ映画。1990年の「スティール・ホイールズ／アーバン・ジャングル・ツアー」中に撮影され、史上初の長編IMAXライブ映画として完成。ローリング・ストーンズの比類なき才能とスタジアムを埋め尽くす圧倒的なパワーを余すところなく映し出している。
「（アイ・キャント・ゲット・ノー）サティスファクション」「ブラウン・シュガー」「スタート・ミー・アップ」など、キャリアを代表する名曲の数々が詰め込まれた本作は、観客を群衆の真っただ中に誘い込み、IMAXならではの圧倒的なスケールと音響によって、一瞬一瞬がより一層引き立てられる。
さらに今回、この限定公開にあたってIMAX独自のデジタル・メディア・リマスター（DMR）技術で新たにリマスターされ、完全新規のサウンドミックスを施すことで、この伝説的パフォーマンスをこれまでで最も没入感あふれる圧倒的な映像・音響で再現。ツアー35周年を記念して、満を持して公開となる。
ザ・ローリング・ストーンズからは「『アット・ザ・マックス』は常に、ファンの皆様を私たちのライブショーのエネルギーに可能な限り近づけることを目指してきました。IMAXによって、その体験はこれまで以上に大きく、パワフルな音響で、没入感あふれるものになりました。観客の皆様が再びそのすべてを体感してもらうのを待ちきれません」とコメントが到着。
さらに、「究極のロック・コンサート映画」（ロサンゼルス・タイムズ／マイケル・ウィルミントン）、「逮捕されずにファンが近づける限界」（ニューヨーク・タイムズ／ジャネット・マスリン）、「まるでステージ上でストーンズと共にいるようだ」（シカゴ・サンタイムズ／ロジャー・エバート）と批評家たちも言葉を寄せている。
映画『ローリング・ストーンズ・アット・ザ・マックス』は、12月10・11日限定公開。
セットリストは以下の通り。
■セットリスト
＜セット・リスト＞
1.コンチネンタル・ドリフト（オープニングBGV）
2.スタート・ミー・アップ
3．サッド・サッド・サッド
4．ダイスをころがせ
5．ルビー・チューズデイ
6．ロック・アンド・ア・ハード・プレイス
7.ホンキー・トンク・ウィメン
8.無情の世界
9.ハッピー
10.黒くぬれ!
11.2000光年のかなたに
12.悪魔を憐れむ歌
13.ストリート・ファイティング・マン
14.イッツ・オンリー・ロックン・ロール
15.ブラウン・シュガー
16.（アイ・キャント・ゲット・ノー）サティスファクション
