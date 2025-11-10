オリックス・川瀬堅斗投手が１０日、秋季キャンプ地の高知市内で契約更改に臨み、８００万円から倍増の１６００万円でサインした。５年目の今季は自身初の開幕１軍をつかむと、８月２３日の楽天戦（楽天モバイルパーク）でプロ初勝利。２３試合で１勝１敗３ホールド、防御率２・６６と飛躍の１年になった。

「しっかり評価していただいた。今シーズンはよく頑張ってくれたと言ってくれた」と大幅アップに笑顔。そのうえで「調子の波が今年はひどかった。それに伴って体の動きの波も激しくて、今はとにかく下（半身）を使って投げるということを練習している」と、来季への課題も口にした。

今季、救援として４１試合に投げた山岡は、来季の先発再転向が決定。「僕は言われたところをやるまで」としつつ、「ロング（リリーフ）もやりつつ、今年に山岡さんがやっていた６回とか、勝ちパターンがいないときの７、８、９（回）をやっていきたい。４０試合、５０試合、今年より多く投げたい」と“ポスト山岡”に名乗りを上げた。

川瀬と同じ２００２年生まれのドラフト２位・寺西成騎投手は３００万円アップの１４００万円でサイン。１年目ながら先発で２勝を挙げた右腕は「僕はお小遣い制。母に管理してもらっているので、ちょとお小遣いを増やしてもらおうかな」と笑顔で要望した。

その他、堀柊那捕手は５０万円アップの５５０万円、茶野篤政外野手は２００万円ダウンの１４００万円で更改した。