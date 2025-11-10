「楽しみが何倍にもなった日」塩野瑛久、公園でのおちゃめショット添え“何かの予告”投稿に「えっ、何だろう??」「斬新なショット」「遊具の幅に収まる顔の細さ」
俳優の塩野瑛久（30）が8日、自身のインスタグラムを更新。公園でのショットを添え、“何か”を予告しているようなコメントを投稿した。
【写真】「遊具の幅に収まる顔の細さ」“何かの予告”コメントとともに公園でのおちゃめショット投稿の塩野瑛久
塩野は「はじめましての方もお久しぶりなあの人も一堂に介した先日楽しみが何倍にもなった日。一つの太陽がみんなを明るく照らしてくれました。お楽しみに」とつづり、公園で遊具の細い隙間に自身の顔を収めようとしている“おちゃめ”なショットと、部屋の中の犬の写真をアップした。
この投稿にファンからは「えっ、何だろう??めちゃくちゃ楽しみ」「一枚目の公園の遊具ごしの斬新なショット、カッコ可愛いい 白いワンコも可愛いですね」「なんだろう!!めちゃめちゃ楽しみです 1枚目の写真可愛すぎてやばいです」「遊具の幅に収まる顔の細さ、羨ましい限りです」「こんばんは。なんだかわくわくするお話しですね！なんだろうなぁ 楽しみにお待ちしております」「1枚目のお茶目な瑛くんを見てるような表情のイッヌ様も総じてかわいい!!」「塩野さん、ワンちゃんみたい」などの反響が寄せられている。
