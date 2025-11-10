◇練習試合 侍ジャパン―広島（2025年11月10日 サンマリン宮崎）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、サンマリン宮崎で広島との練習試合を行った。韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）を前に、来年3月のWBCで導入されるサイン伝達機器「ピッチコム」や、投球間の時間制限「ピッチクロック」を試した。

大勢（巨人）は2回から2番手で登板。1イニングをわずか11球で3者凡退に抑えたが、ピッチクロックの中での投球を問われると「意識しすぎて、投げ急いでる感じがして。でも終わってみたら、7秒ぐらい残ってたんで、もうちょっと時間は使えるかなっていう感じですね。今日はもう早すぎたなっていうイメージ。投げ急いでいたので、そういったところからフォームも崩れてくると思う。しっかりルーティーンだったり、やることやってから、投げれるようにできるなっていう。終わってみての感想ですかね」と語った。

ピッチコムについては「音量は変えれるんですけど、大きすぎても相手チームに聞かれますし、なかなか難しい。拍手、スタンドの拍手とかと被ると聞こえづらかったかなっていう印象です」とした。韓国戦、そして3月の本大会とさらに観衆が増え、大きな声援の中での登板となるだけに「しっかり聞き取れるようにしたいなって思います」と話した。

WBC公式球などへの対応については「扱えるようになってきたなっていう印象はある。不安なく投げれるようになってきたんで。投球にしっかり集中できるようにはなってきたなっていうイメージです」と手応えをつかんできている。

守護神候補の一人でもある。韓国戦へ向け「最後のアピールチャンスになると思うんで。しっかりと思い描いているような結果、求められているような結果を出して、選んでいただけるように。存在感というか、そういうのも出していけたらなって思います」と話した。

ピッチクロックは、試合時間短縮を目的に投球間に制限時間を設けるルール。MLBで23年から採用された。投手は捕手から球を受けてから走者なしの場合は15秒。ありの場合は18秒以内に投球動作を始めないと1ボールが宣告される。打者交代の時間は30秒に制限され、残り時間が8秒になるまでに打つ準備を整えなければ1ストライクが宣告される。MLBではサイン交換用電子機器「ピッチコム」は22年から導入されている。