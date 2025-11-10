オリックス・川瀬堅斗投手が秋季キャンプ地の高知市内で契約更改に臨み、今季800万円から倍増の1600万円でサインした。（金額は推定）

「（球団から）よく頑張ってくれたと言ってもらいました。しっかり評価してもらったので、来年もっと上がるように」

今季は23試合の登板で1勝1敗3ホールド、防御率3・66。主にロングリリーフで奮闘し、8月23日の楽天戦ではプロ初勝利を記録した。

5人兄弟の末っ子で、兄・晃はソフトバンクで今季日本一に大きく貢献。「チーム内のライバルも刺激になりますけど、兄ちゃんがああやって活躍していることがやっぱり1番刺激になる。すごくいい存在」。尊敬する兄に対しては、今季1度の対戦も含めて通算4打数無安打と抑え込んでいる。

「試合になるとライバルというか相手なので。そこはもう兄弟関係なく、ぶっ潰します」。昨オフは兄と合同自主トレを行ったが、「今年結構ホークス戦で投げたのもあるので、そういうのも含めて抜け出したい」と“卒業”を宣言。舞洲や地元大分で単独トレーニングを敢行予定で、「今年山岡さんがやっていたような6回、勝ちパターンがいないときの7、8、9回を狙っていきたいと思っている。今年より多く投げたい」とさらなる飛躍を見据えた。