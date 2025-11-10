¡Ú½ÀÆ»¡ÛÃË»Ò81¥¥íµé¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¤¬GSÅìµþÂç²ñ¤ò·ç¾ì¡¡Æ£¸¶¿òÂÀÏº¤¬·«¤ê¾å¤²½Ð¾ì¤Ø
¡¡Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï10Æü¡¢ÃË»Ò81¥¥íµé¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡Ê32¡á°°²½À®¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÅìµþÂç²ñ¡Ê12·î6Æü³«Ëë¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ç¾ìÍýÍ³¤Ï¡Ö¥±¥¬¤Î¤¿¤á¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÆ£¸¶¿òÂÀÏº¡Ê27¡á°°²½À®¡Ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ïºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢º£Ç¯¤Ï3Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤Ï½éÀïÇÔÂà¡¢5·î¤ÎGS¥¢¥¹¥¿¥ÊÂç²ñ¤Ï½àÍ¥¾¡¡¢6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½éÀïÇÔÂà¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç°ìÅÙ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¡×¤È°ì»þµÙÍÜ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£·î4Æü¤ËGSÅìµþÂç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬·èÄê¡£ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ·Ë¼£´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï±ÊÀ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥í¥¹¡Ê2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÆ°¤¯³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£