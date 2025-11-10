40Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿µìÍ§¤«¤é6²¯±ß°Ê¾å¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿ÈþÍÆ³°²Ê°å¡ÄË¡Äî¤ÇË½¤«¤ì¤¿¡ÖÍ§¾ð¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¡×º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤È¤½¤Î·Ð°Þ
Åß¤Î¤¢¤ëÆü¡¢ÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò±Ä¤à°å»Õ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö²ñ¤ª¤¦¡×¡£À¼¤Î¼ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÆ±¤¸¾¯Ç¯¹ç¾§ÃÄ¤Ç²Î¤Ã¤¿Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¡£40Ç¯°Ê¾å¤Î¶õÇò¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÍÁ³¤ÎºÆ²ñ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤½¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ°å»Õ¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÌÙ¤±ÏÃ¤¬¡Ä
ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¶È¤¹¤ë¸¶¹ð¤Î°å»Õ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¾ð¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó¸òÎ®¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¹ç¾§ÃÄ¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èï¹ð¤¬¡¢¸¶¹ð¤ËÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï2014Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢Èï¹ð¤Ï¸¶¹ð¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÈþÍÆ³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤ÏÊÌ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÇã¼ý¡¢±¿±Ä¡¢ÈþÍÆ²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò»ö¶ÈÆâÍÆ¤È¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÄó°Æ¡£°å»Õ¤Ç¤¢¤ë¸¶¹ð¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Èï¹ð¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¤ÎÏÈ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë¡È¸Å¤¤Í§¿Í¡É¤«¤éÂç¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖËè½µ10¡ó¤ÎÇÛÅö¤¬½Ð¤ë¡×
2016Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Èï¹ð¤¬¸¶¹ð¤Ë¡Ö1000Ëü±ß¤ÎÅê»ñÏÈ¤¬¤¢¤ë¡£ÍÂ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐËè½µ10¡ó¤ÎÇÛÅö¤È¤·¤Æ100Ëü±ß¤òÅÏ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸¶¹ðÂ¦¤Ï¼çÄ¥¡£
¸¶¹ð¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢¸½¶â¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢¹ç·×6²¯2083Ëü6000±ß¤òÈï¹ð¤Ë¸òÉÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¶¹ð¤Ï¡¢Èï¹ð¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¥á¥â¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö500Ëü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯²¼¤Ç¤ï¤¿¤¹¡×¡Ö78Ëü¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤È¾õ¶·¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥á¥â¤ò¡ÖÅö»þ¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ¿®ÍÑÀ¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ç§Äê¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸¶¹ð¤¬¤ª¶â¤òÊÖ¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¶âÍ»Ä£¤Ë¶â¤òÊ§¤¨¤ÐÇÛÅö¤¬²¼¤ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤Éµõµ¶¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤È¤âÇ§Äê¡£¡Ö¸¶¹ð¤ÏÈï¹ð¤Îµõµ¶¤ÎÀâÌÀ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Â¿³Û¤Î¶âÁ¬¤ò¸òÉÕ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î»ö¾ð¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢¡ØÏÈ¡Ù¤Ø¤ÎÅê»ñÌ¾ÌÜ¤Îº¾µ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
Åê»ñÏÃ¤Ï¼¡¡¹¤È¡Ä
Èï¹ð¤¬»ý¤Á¤«¤±¤¿ÏÃ¤Ï¡¢¡ÖÏÈ¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èï¹ð¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤¬Ï¿²»¤Ë»È¤Ã¤¿¥Ô¥¢¥Î¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÅ¾Çä¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¸¶¹ð¤Ë1600Ëü±ß¤òµá¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯2015Ç¯¡¢¡Ö·ÝÇ½³ô¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢1¡Á2¥«·î¤Ç8ÇÜ¤ÎÍø±×¤ò½Ð¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤â¤Á¤«¤±¡¢¸¶¹ð¤Ï2000Ëü±ß¤ò¸½¶â¤ÇÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¾å¡¢ÈþÍÆ²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢1500Ëü±ß¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¹ØÆþ¤ä²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉô¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº¾µ½¤È¤ÏÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈþÍÆ»ö¶È»²ÆþÌ¾ÌÜ¤È·ÝÇ½³ôÅê»ñÌ¾ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅê»ñÌ¾ÌÜ¤Ïµõµ¶¤ÎÌ¾ÌÜ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
6.5²¯±ßÄ¶¤Î»ÙÊ§¤¤Ì¿¤¸¤ëÈ½·è
ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¡¢¸¶¹ð¤¬Èï¹ð¤Ë¶âÁ¬¤ò¸òÉÕ¤·¤¿»þ´ü¤äÊýË¡¡¢¥á¥â¤ÎÆâÍÆ¡¢Èï¹ð¤ÎÀâÌÀ¤ÎÊÑÁ«¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÏÈ¡×¤Ø¤ÎÅê»ñÌ¾ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬¶âÍ»Ä£¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤Èµõµ¶¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤µõµ¶¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤ÆÄÉµÚ¤ò¤«¤ï¤½¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÈï¹ð¤Ïµõµ¶¤ÎÀâÌÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¸¶¹ð¤Î¿®Íê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶âÁ¬¤òº¾¼è¤·¤¿¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ10·î¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢6²¯5583Ëü6000±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¾ð¤¬¡¢Åê»ñÏÃ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î»ö·ï¡£ºÆ²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¿®Íê¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ÈË¡ÅªÀÕÇ¤¤ÎÇ§Äê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£