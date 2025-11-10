マリオット・インターナショナルは、パシフィカホテルズと契約を締結し、「City Express by Marriott（シティエクスプレス by マリオット）」を大阪に2軒オープンする。

「シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮」は、2017年4月にオープンしたFP HOTELS 難波南をリブランドする。建物は9階建てで客室数は100室。JR、南海、大阪メトロ新今宮駅に近い。

「シティエクスプレス by マリオット大阪難波南」は、2018年9月にオープンしたホテルブルーメン花園北をリブランドする。建物は14階建てで客室数は143室。大阪メトロ花園町駅に近く、国道26号沿いに立地する。

日本やアジア太平洋地域でミッドスケール価格帯のポートフォリオの拡大戦略の一環で、いずれも投資家のABキャピタルが保有している。2026年春の開業を目指す。

「シティエクスプレス by マリオット」は、アジア太平洋地域に初進出となる。2023年に買収したブランドで、メキシコとラテンアメリカでミッドスケール価格帯のホテルとして運営している。

マリオット・インターナショナルとパシフィカホテルズのグループであるパシフィカ・キャピタルは、モクシー東京錦糸町やモクシー京都二条、フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波を展開している。