◆練習試合 侍ジャパン−広島（１０日・サンマリンスタジアム）

広島の２１歳左腕・辻大雅投手が、侍ジャパン打線を相手に４回６失点という結果に終わった。

初回先頭からいきなりの４連打など、５安打に失策も絡んで４失点。２回は２安打１四球も無失点でしのぎ、３回は３者凡退。打線の援護をもらって１点リードで迎えた４回は、２死満塁から広島で同僚の小園に２点打を浴びた。４回で８０球を投げ、１０安打２四球で６失点という内容だった。

「最初から飛ばしてやろうという気持ちはあった。あまり球がいっていない中で工夫はしたんですけど、投げミスをしたり。もう一つ、粘りがなかった。まだ力が足りないというか、実力不足だなと感じました。すごくいい勉強になりました」

今季７月末に育成から支配下に昇格後、救援で１６登板で防御率１・１３という好成績を残し、先月のフェニックス・リーグから先発に挑戦中。新井監督は「育成からはい上がって、支配下をつかんですぐに１軍に上がって、いいものを見せてくれた。期待しているから先発で投げさせます」と送り出したが、ほろ苦い投球となった。