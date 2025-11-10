フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが日本時間１０日までに自身のインスタグラムを更新。夫婦ショットを公開した。

「Ｍｉｌａｎｏに来てから、初めての夫と２人だけの週末。やらなきゃいけないこと、話し合わなければいけないことが山積していました」と伝えた中村アナ。「ミラノ在住の友人に教えてもらったレストラン ＠ｒｏｖｅｌｌｏ＿ａｒｉｂｅｒｔｏ へ。家から３０分歩いて。とてもカジュアルだけれども、とても美味しく、カウンター席からスタッフの方達のキビキビした動きを見ながら楽しんでいました！！」と店内で横並びに座って撮影したフランス人実業家の夫シャルル・エドワード・バルトさんとのものや、鏡越しの２ショットをアップした。

この投稿には「鏡の中に一緒に映るのかわいい」「ナイスカップル」「ステキ」などの声が届いている。

中村アナは１９９９年にフジテレビを退社し、２００１年９月に実業家のシャルル・エドワード・バルトさんと結婚。０４年に長女、０７年に長男、１０年に次女が誕生した。８月にＳＮＳで「９月から１年、夫、次女そしてわたしの３人はミラノの住人になります！！」と報告していた。