村重杏奈「カラコンやめた」裸眼ショット公開「目の色綺麗」「吸い込まれそうな瞳」と反響
【モデルプレス＝2025/11/10】タレントの村重杏奈が11月9日、自身のInstagramを更新。裸眼姿の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「目が緑なの恥ずかしくて…」26歳美人タレントの裸眼姿
◆村重杏奈、カラコンなしの裸眼姿披露
村重は「カラコンやめたよ」と報告し、顔をアップにした写真を投稿。美しい緑色の目が印象的な裸眼姿を披露した。「目が緑なの恥ずかしくてカラコンしてたけど長所じゃん！と思ってやめた」「まだ少し恥ずかしい」とつづっていた。
◆村重杏奈の投稿に「吸い込まれそうな瞳」と反響
この投稿に、ファンからは「目の色綺麗」「吸い込まれそうな瞳」「美しすぎる」「めちゃくちゃ魅力的」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】