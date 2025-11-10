村重杏奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/10】タレントの村重杏奈が11月9日、自身のInstagramを更新。裸眼姿の写真を公開し、話題を呼んでいる。

◆村重杏奈、カラコンなしの裸眼姿披露


村重は「カラコンやめたよ」と報告し、顔をアップにした写真を投稿。美しい緑色の目が印象的な裸眼姿を披露した。「目が緑なの恥ずかしくてカラコンしてたけど長所じゃん！と思ってやめた」「まだ少し恥ずかしい」とつづっていた。

◆村重杏奈の投稿に「吸い込まれそうな瞳」と反響


この投稿に、ファンからは「目の色綺麗」「吸い込まれそうな瞳」「美しすぎる」「めちゃくちゃ魅力的」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

