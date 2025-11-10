竹内涼真、美人妹との2ショット公開「雰囲気が良すぎる」「仲良しなの伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/11/10】俳優の竹内涼真が11月9日、自身のInstagramを更新。妹でモデル系インスタグラマーのたけうちほのかとの写真を公開し、話題を呼んでいる。
竹内は「So grateful for my beloved friends（愛する友人たちに感謝）」とつづり、海辺での写真を投稿。青いデニムシャツにグリーンのパンツというラフなスタイルで、妹・ほのかと潮風に当たっている2ショットや友人たちも含めて笑顔でカメラ目線を送っている穏やかな姿を公開し、兄妹で仲の良い姿を披露している。
この投稿には「兄妹ショット素敵」「妹さん、やっぱり美人」「雰囲気が良すぎる」「ナチュラルで癒やされる」「仲良しなの伝わる」「理想の兄妹」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆竹内涼真、妹・たけうちほのかとの写真を公開
◆竹内涼真の投稿に反響
