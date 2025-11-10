「洋次郎の熱い血の通った言葉を歌うには…」RADWIMPSトリビュート第8弾はハナレグミ「そっけない」
RADWIMPSが11月19日にリリースするメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の第8弾参加アーティストとして、ハナレグミが「そっけない」をカバーすることが発表された。
【写真】ハナレグミが「そっけない」で参加 コメント全文
「そっけない」は、2018年にリリースされたアルバム『ANTI ANTI GENERATION』に収録された、素直になれない心情を描いたバラードナンバー。今回の参加について、ハナレグミは「トリビュートアルバムにお誘いいただき光栄です」と喜びをコメント。「洋次郎の熱い血の通った言葉を歌うには覚悟がいるんだよなあ〜、今の自分が丸裸になるようでね」と述べつつ、「でもそれが嬉しい。生きてる！って気持ちが体中をかけ巡る」と率直な心境を語っている。
『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』は、11月3日から14日間にわたって、参加アーティストとカバー楽曲が1日1組ずつ発表される形式となっており、これまでに発表されたのは、iri（「ふたりごと」）、上白石萌音（「25コ目の染色体」）、ずっと真夜中でいいのに。（「有心論」）、角野隼斗（「すずめ」）、SEKAI NO OWARI（「最大公約数」）、DISH//（「携帯電話」）、Vaundy（「前前前世」）。ハナレグミは8組目の発表となる。
【写真】ハナレグミが「そっけない」で参加 コメント全文
「そっけない」は、2018年にリリースされたアルバム『ANTI ANTI GENERATION』に収録された、素直になれない心情を描いたバラードナンバー。今回の参加について、ハナレグミは「トリビュートアルバムにお誘いいただき光栄です」と喜びをコメント。「洋次郎の熱い血の通った言葉を歌うには覚悟がいるんだよなあ〜、今の自分が丸裸になるようでね」と述べつつ、「でもそれが嬉しい。生きてる！って気持ちが体中をかけ巡る」と率直な心境を語っている。