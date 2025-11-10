ロッテから育成ドラフト1位指名された茨城・水戸啓明の中山優人投手が10日、茨城県水戸市の同校で榎康弘アマスカウトディレクター、菅野剛士担当スカウトから指名あいさつを受けた。

1メートル82、65キロと細身ながら最速146キロの直球と多彩な変化球を武器に夏の茨城大会4回戦で第2シードの水城を相手に完全試合を達成した。この日、プロ入り後の育成プランなどの説明を聞き、「実感が沸いた」という右腕は「体づくりだったり、プロにも通用するような真っすぐだったり、変化球を磨きたい。将来的には球界を代表するような投手になりたい」と語った。

中学時代から茨城県内では注目を集めていたが、「プロは夢のまた夢だった」という。同校OBで元中日の春田剛監督の指導を受けて成長し、プロ入りが現実になった。菅野スカウトは「しっかりと試合とか、ピッチングを組み立てられる。投げる姿であったり、動き一つ一つにすごいセンスを感じた」と高く評価。「ローテーションを守れるような素材であったり、ポテンシャルを持ってる」と今後の“伸びしろ”にも期待している。

まずは支配下契約を勝ち取ることが最初の目標。体重を増やすため、食事回数を増やすなど体づくりにも着手しており、「1、2年目で支配下登録されるようになって4年目、5年目には1軍に定着できるようにしたい」と青写真を思い描いた。