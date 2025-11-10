¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ßÁª¼ê(¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í)

¥Æ¥Ë¥¹¤Î¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ßÁª¼ê¤¬9Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÁí³ç¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£

ÂçºäÁª¼ê¤Ï23Ç¯7·î¤Ë°¦Ì¼¡¦¥·¥ã¥¤¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¡£¤·¤Ð¤é¤¯°é»ù¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¤Î¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¹ñºÝ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ÇÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ25Ç¯5·î¤Ë²¼Éô¥Ä¥¢¡¼Âç²ñ¤Î¥µ¥ó¥Þ¥í¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2020Ç¯¤ËÀ©ÇÆ¤·¤¿Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à¤â¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÇÇÔÂà¡£¤½¤ì¤Ç¤â5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È4¤È·òÆ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿10·î¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Ë¤â¤¬¤¤Àû¡£¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç½à¡¹·è¾¡¤ò´þ¸¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö²ø²æ¤Ê¤¯²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(º£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤È½ª¤ï¤ê¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤¿¤±¤É¡Ä¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ä¡£)¤È¤Ë¤«¤¯·ò¹¯¤Ç¡¢ËèÆüÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤­¤ÆÌÜ³Ð¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤ÈÎ¹¤ò¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Ëè²ó¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤È»Ù¤¨¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£²¸ÊÖ¤·¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¤è¡ª¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£