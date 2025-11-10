¡Öº£Ç¯¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤¬2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÌ¼¤ÈÎ¹¤ò¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¤é¤ì¤¿¡×¥Þ¥Þ½é¥¿¥¤¥È¥ë¡õÂçºå¤Ë¤¬¤¤Àû
¥Æ¥Ë¥¹¤Î¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ßÁª¼ê¤¬9Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÁí³ç¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
ÂçºäÁª¼ê¤Ï23Ç¯7·î¤Ë°¦Ì¼¡¦¥·¥ã¥¤¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¡£¤·¤Ð¤é¤¯°é»ù¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¤Î¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¹ñºÝ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ÇÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ25Ç¯5·î¤Ë²¼Éô¥Ä¥¢¡¼Âç²ñ¤Î¥µ¥ó¥Þ¥í¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2020Ç¯¤ËÀ©ÇÆ¤·¤¿Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à¤â¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÇÇÔÂà¡£¤½¤ì¤Ç¤â5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È4¤È·òÆ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿10·î¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Ë¤â¤¬¤¤Àû¡£¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç½à¡¹·è¾¡¤ò´þ¸¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£