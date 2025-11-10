【2025年11月調査】出身を聞いてすごいと思う「関東・甲信越地方の国立大学」ランキング！ 2位「筑波大学」を抑えた1位は？
誰もが一度は耳にしたことのある名門国立大学。その大学の出身者と聞くだけで「すごい」と感じることもあるでしょう。大学のネームバリューや歴史、難易度の高さなどから、社会的な評価も高い大学が数多く存在します。今回は、そんな印象を持たれている大学を調査しました。
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、関東・甲信越地方の国立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、出身を聞いてすごいと思う「関東・甲信越地方の国立大学」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「旧帝大で卒業生の層が厚く活躍が見えるから」（40代女性／新潟県）、「学術都市と言われている場所にあるから」（50代回答しない／大阪府）、「技術特化型or本当に勉強を頑張った人or天才型しか入れないイメージがあるため」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「日本の最高学府で、誰もが知る名門大学だから」（30代女性／石川県）、「日本トップの大学で、東大出身は学問・社会的ステータスともにすごいから」、「国内外の評価、研究予算、卒業生の進路すべてにおいて日本のトップに君臨しているから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、関東・甲信越地方の国立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、出身を聞いてすごいと思う「関東・甲信越地方の国立大学」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：筑波大学／84票筑波大学は、教育・研究・スポーツの各分野で国内外から注目されており、多方面での活躍が期待される人材を多数輩出しています。首都圏にありながらも自然豊かな環境に立地し、落ち着いた学習環境も魅力の一つです。
回答者からは「旧帝大で卒業生の層が厚く活躍が見えるから」（40代女性／新潟県）、「学術都市と言われている場所にあるから」（50代回答しない／大阪府）、「技術特化型or本当に勉強を頑張った人or天才型しか入れないイメージがあるため」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：東京大学／233票東京大学は、日本最難関の大学としてその名を知られ、数々の著名人やリーダーを輩出してきました。出身と聞けば、誰しもが「すごい」と感じる存在感と実績があり、知名度・実力ともに圧倒的な評価を集めています。
回答者からは「日本の最高学府で、誰もが知る名門大学だから」（30代女性／石川県）、「日本トップの大学で、東大出身は学問・社会的ステータスともにすごいから」、「国内外の評価、研究予算、卒業生の進路すべてにおいて日本のトップに君臨しているから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)