¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¤¬GSÅìµþ¤ò¤±¤¬¤Ç·ç¾ì¡¡Æ£¸¶¿òÂÀÏº¤¬·«¤ê¾å¤²½Ð¾ì¡Ú½ÀÆ»ÃË»Ò81¥¥íµé¡Û
¡¡Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï10Æü¡¢ÃË»Ò81¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡Ê°°²½À®¡Ë¡áÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¡á¤¬¡¢12·î6¡¢7Æü¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÅìµþ2025¡×¤ò¤±¤¬¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤È24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÏ¢ÇÆ¡£6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤Ï2²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GSÅìµþ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡GSÅìµþ¤ÏÍèÇ¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤òÁª¹Í¤¹¤ë¡¢¼çÍ×Âç²ñ¤Î°ì¤Ä¡£±ÊÀ¥¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ£¸¶¿òÂÀÏº¡Ê°°²½À®¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡Ê11·î10Æü¸½ºß¡Ë
¡ÚÃË»Ò¡Û
100kgÄ¶µé¡¡
ÂÀÅÄ¡¡É·²í¡¡¡¡(°°²½À®)
ÀÆÆ£¡¡Î©¡¡¡¡¡¡(JES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼)
ÃæÌî¡¡´²ÂÀ¡¡¡¡(°°²½À®)
ÃæÂ¼¡¡ÍºÂÀ¡¡¡¡(°°²½À®)
100kgµé
¿·°æ¡¡Æ»Âç¡¡¡¡(Åì³¤Âç)
¿¢²¬¡¡¸×ÂÀÏº¡¡(ÆüËÜÀ½Å´)
ÁýÃÏ¡¡ÎËÂÁÏ¯¡¡(µþÍÕ¥¬¥¹)
»°ÌÚ¡¡Ë¾Ì´¡¡¡¡(¹ñ»Î´ÜÂç)
90kgµé
Â¼Èø¡¡»°»ÍÏº¡¡(JES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼)
ÅÄÅè¡¡¹ä´õ¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
ÆÁ»ý¡¡±ÑÈ»¡¡¡¡(µþÍÕ¥¬¥¹)
ÀîÃ¼¡¡¸öÌÀ¡¡¡¡(¹ñ»Î´ÜÂç)
81kgµé
Æ£¸¶¿òÂÀÏº¡¡¡¡(°°²½À®)
ËÌÛê¡¡²Å¿Í¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
Ï·Ìî¡¡Í´Ê¿¡¡¡¡(°°²½À®)
Å·Ìî¡¡³«ÅÍ¡¡¡¡(Åì³¤Âç)
73kgµé
ÀÐ¸¶¡¡¼ù¡¡¡¡¡¡(JES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼)
ÅÄÃæ¡¡Î¶²í¡¡¡¡(ÃÞÇÈÂç)
ÆâÂ¼¡¡½¨»ñ¡¡¡¡(¼«±ÒÂâ)
ÅÄÃæ¡¡ÍµÂç¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
66kgµé
Éð²¬¡¡µ£¡¡¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
°¤Éô¡¡°ìÆó»°¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
ÉþÉô¡¡Ã¤À®¡¡¡¡(Åì³¤Âç)
¸²ÆÁ¡¡³¤Íø¡¡¡¡(Å·ÍýÂç)
60kgµé
±Ê»³¡¡Îµ¼ù¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
¶áÆ£¡¡È»ÅÍ¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
ÃæÂ¼¡¡ÂÀ¼ù¡¡¡¡(JES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼)
´ØËÜ¡¡¸ÂÀ¡¡¡¡(JES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼)
¡Ú½÷»Ò¡Û
78kgÄ¶µé
¿·°æ¡¡Ëü±û¡¡¡¡(ÆüÂÎÂç)
Æ£°æ¡¡ÎÜÍþ¡¡¡¡(SBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯)
ÁÇº¬¡¡µ±¡¡¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
ÉÚÅÄ¡¡¼ã½Õ¡¡¡¡(¥³¥Þ¥Ä)
78kgµé
ÃÓÅÄ¡¡¹È¡¡¡¡¡¡(¥³¥Þ¥Ä)
ÇßÌÚ¡¡¿¿Èþ¡¡¡¡(ALSOK)
ÅÄÃæ¡¡ÎâÆà¡¡¡¡(ÂçºåÉÜ·Ù)
Àô¡¡¿¿À¸¡¡¡¡¡¡(¥³¥Þ¥Ä)
70kgµé
ÅÄÃæ¡¡»ÖÊâ¡¡¡¡(JRÅìÆüËÜ)
ÃÓ¡¡³¨ÍüºÚ¡¡¡¡(¹ñ»Î´ÜÂç¥¯)
Á°ÅÄ¡¡ÑÛ¡¡¡¡¡¡(´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç)
ËÜÅÄ¡¡Ëü·ë¡¡¡¡(Åì³¤Âç)
63kgµé
²Å½Å¡¡½Õ³ò¡¡¡¡(¥Ö¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼)
»³¸ý¡¡°ªÎÉÍü¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
ÀÄÌî¡¡ÆîÈþ¡¡¡¡(Ê¡²¬¸©·Ù)
Ã«²¬¡¡À®Èþ¡¡¡¡(ÆüËÜ¥¨¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È)
57kgµé
¶ÌÃÖ¡¡Åí¡¡¡¡¡¡(»°°æ½»Í§³¤¾å)
Âç¿¹¡¡¼ëè½¡¡¡¡(JRÅìÆüËÜ)
Çò¶â¡¡Ì¤ºù¡¡¡¡(ÃÞÇÈÂç)
郄Ìî¡¡åº³¤¡¡¡¡(ÆüËÜ¥¨¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È)
52kgµé
°¤Éô¡¡»í¡¡¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
Âç¿¹¡¡À¸½ã¡¡¡¡(JRÅìÆüËÜ)
ÄÚº¬¡¡ºÚ¡¹»Ò¡¡(¼«±ÒÂâ)
Æ£¾ë¡¡¿´¡¡¡¡¡¡(»°°æ½»Í§³¤¾å)
48kgµé
¸Å²ì¡¡¼ãºÚ¡¡¡¡(JRÅìÆüËÜ)
¸¶ÅÄ¡¡¿ð´õ¡¡¡¡(ÆüÂÎÂç)
µÈ²¬¡¡¸÷¡¡¡¡¡¡(¼«±ÒÂâ)
µÈÌî¡¡¼ÓÀéÂå¡¡(ÄëµþÂç)